В РФ появился новый бренд недорогих телевизоров со Smart TV

Российский бренд BQ, который ранее занимался только выпуском смартфонов и аксессуаров, в августе вышел на рынок телевизоров.

В конце прошлого месяца «АСТЕРА» писала про четыре простых модели телевизоров от BQ, а теперь ассортимент расширен новыми моделями, среди которых есть версии со Smart TV.

На официальном сайте компании представлена 21 модель. Самая маленькая оснащена 21,5 дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 пикселей.

Такую модель можно заказать за 6 490 рублей. Топовая версия – BQ 50S01B со Smart TV оснащена экраном диагональю 49,5 дюйма с разрешением 1920х1080 пикселей.

Такую конфигурацию российская компания предлагает заказать за 21 990 рублей. Полные характеристики телевизоров на сайте на раскрывают, поэтому неизвестно что за процессор в них установлен, и на какой ОС работает Smart TV.