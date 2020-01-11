В РФ назвали самые покупаемые смартфоны в новогодние праздники

Данные по продаваемым смартфонам были опубликованы «Связным», аналитики которого отметили, что средняя стоимость одного аппарата в новогодние праздники составила 14,5 тыс. рублей.

Эта цена актуальная за период с 1 декабря по 7 января.

Самым продаваемым смартфоном в количественном выражении стал смартфон Samsung Galaxy A50, а на втором и третьем месте расположились Honor 7A и Honor 8A.

В денежном выражении лидируют Samsung Galaxy A50, а также iPhone 11 в версии со 128 ГБ встроенной памяти и iPhone XR с 64 ГБ.

Активно в отчетный период покупатели использовали программы Trade-in и Multi Trade-In.