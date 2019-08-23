В РФ начались продажи смартфонов серии Samsung Galaxy Note 10

Samsung в России начала продажи своих новых смартфонов серии Galaxy Note 10, презентация которых состоялась 7 августа в США, а тогда же были озвучены и российские цены.

На официальном старте продаж корейская компания не стала изменять цены, и сейчас Galaxy Note10 и Galaxy Note10+ можно купить за 76 990 и 89 990 рублей соответственно.

Смартфоны доступны в розничных магазинах, онлайн-площадках, а также фирменном интернет-магазине Samsung.

Напомним, в основе новинок лежит новый восьмиядерный процессор Exynos 9825 с частотой до 2,73 ГГц.

Оперативной памяти в аппаратах до 12 ГБ, а флеш-памяти до 512 ГБ. Также есть поддержка карт памяти до 1 ТБ.