В РФ начали продавать восстановленные iPhone с нерабочим Touch ID

SmartPrice начала продажи смартфонов iPhone без рабочего Touch ID.

В России магазин восстановленных смартфонов начал предполагать аппараты от Apple с неработающим сканером отпечатка пальца.

Причем в устройстве все остальные функции работают, а на приобретённый смартфон действует трёхмесячная гарантия.

Стоимость iPhone без Touch ID достаточно низкая, но это, впрочем, и объясняет его низкую цену, так как во время восстановления аппарата никто не меняет дорогостоящий сканер.

Как сообщает «ГазетаDAILY», в магазине SmartPrice с нерабочим Touch ID предлагают и планшеты iPad. Стоимость таких мобильных устройств с неактивным Touch ID ниже приблизительно на 20-25%.