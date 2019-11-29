В РФ началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Несколько операторов уже запустили тестирование идентификации смартфонов по IMEI.

Пилотный проект запустили «Билайн», «МегаФон» и Tele2, пишет «ТАСС».

Идентификация смартфонов по IMEI запускается с целью борьбы с незаконным импортом и мошенничеством.

Стоит отметить, что законопроект был подготовлен еще в прошлом году, однако его пока так и не внесли на рассмотрение в Госдуму.

В рамках нового проекта предлагают регистрировать в сети операторов те устройства, которые присутствуют в центральной базе данных.

В случае если у смартфона нет IMEI или он существует в базе для другого устройства, его не будет возможным зарегистрировать в Сети.

Отмечается, что тестирование должны завершить до момента, когда законопроект внесут в Госдуму.