В Reddit обнаружили возможные названия новых смартфонов iPhone 11

На Reddit пользователь опубликовал скриншоты, сделанные в базе одного из продавцов цифровой техники.

На скриншотах якобы указаны название будущих смартфонов iPhone.

Если верить информатору, то представленные в сентябре смартфоны будут носить название iPhone 11T, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Max. К тому же есть информация, что они будут предлагаться в черном и синем корпусе.

В целом это вызывает больше вопросов, так как все записано без какой-либо логики, ведь тут же есть iPhone 11 и iPhone XI.

Также указано всего два цвета. Возможно название в базе ритейлера записывали не задумываясь о настоящих названиях смартфонах, так как они станут известны только в следующем месяце.