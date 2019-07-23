В Realme X прошивкой улучшили работу камеры и добавили интеллектуальный режим

В Realme X прошивкой улучшили работу камеры и добавили интеллектуальный режим23.07.2019 20:30
Realme X один из лучших смартфонов в своем ценовом сегменте. Этот аппарат можно купить за 270 долларов и за эту сумму пользователь получает устройство с выдвижной фронтальной камерой и подэкранным сканером отпечатка пальца.
Сейчас модель Realme X стала получать первое обновление, в котором содержится июльский патч безопасности операционной системы, улучшение качества фотографий, сделанных на 48 Мп основной датчик и интеллектуальный режим глубокого сна.
Последняя функция позволяет смартфону работать с минимальным энергопотреблением.
Просмотры:Метки: Realme X