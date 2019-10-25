В Realme разрабатывают конкурента Xiaomi Mi Band

Realme изначально создавался как бренд, который на рынке будет конкурировать с Xiaomi, поэтому для Realme основным рынком является индийский, так как у Xiaomi там самые сильные позиции.

Но, как и все производители Realme в итоге начала выпускать не только бюджетные модели и среднего уровня, но и полноценные флагманы.

Также в компании обещают выпустить дешевые «умные» телевизоры.

По словам главы компании, Realme выйдет еще на рынок носимой электроники, причем представитель намекнул, что первым таким гаджетом станет финтес-браслет.

Скорее всего его будут разрабатывать с учётом конкуренции с Xiaomi Mi Band.