В Realme разрабатывают конкурента Xiaomi Mi Band

В Realme разрабатывают конкурента Xiaomi Mi Band25.10.2019 23:42
Realme изначально создавался как бренд, который на рынке будет конкурировать с Xiaomi, поэтому для Realme основным рынком является индийский, так как у Xiaomi там самые сильные позиции.
Но, как и все производители Realme в итоге начала выпускать не только бюджетные модели и среднего уровня, но и полноценные флагманы.
Также в компании обещают выпустить дешевые «умные» телевизоры.
По словам главы компании, Realme выйдет еще на рынок носимой электроники, причем представитель намекнул, что первым таким гаджетом станет финтес-браслет.
Скорее всего его будут разрабатывать с учётом конкуренции с Xiaomi Mi Band.
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