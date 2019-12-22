В Realme анонсировали новый смартфон со 108-Мп камерой

Компания Realme не будет отставать от Xiaomi и скоро проведет презентацию нового смартфона, который на рынке должен составить конкуренцию Xiaomi Mi Note 10.

Последний, как известно, отличается наличием 108 Мп модуля в основной камере. Такое же датчик получит и новинка от Realme.

Появление такого смартфона анонсировал представитель индийского подразделения компании. Подробности он раскрывать не стал, но анонс дополнили сообщением инсайдеры.

По их информации, новым аппаратом со 108-Мп камерой станет флагманская модель, которая получит топовый процессор Snapdragon 865. Его презентация состоится ближе к середине 2020 года.