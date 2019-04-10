В работе сервиса YouTube произошел масштабный сбой

В работе сервиса YouTube произошел масштабный сбой10.04.2019 13:55
Жалобы на роботу популярного сервиса поступают со всего мира. На видеохостинге YouTube произошел масштабный сбой, о чем свидетельствуют данные сервиса Downdetector и частые жалобы в Сети.
Первые жалобы стали поступать в 9:30 мск, причем сбой на YouTube был связан не только с просмотром видео, но также и с доступом к самому хостингу, а также личным аккаунтам пользователей.
Исходя из данных сервиса Downdetector, YouTube со сбоями работает по всему миру, но больше всего проблем наблюдается в США, Западной Европе, Австралии, России и Японии.
Просмотры:Метки: YouTube