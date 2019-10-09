В процессорах Intel Gemini Lake нашли проблемы

В процессорах Intel Gemini Lake, представленных в 2017 году, появились некоторые проблемы, которые приводят к постоянным сбоям в работе некоторых браузеров.

Некорректная работа чипов произошла относительно недавно.

Она приводит к сбою в работе Google Chrome и Mozilla Firefox. О данной ситуации в компании Google знали, и они уже выпустили обновление для Chrome.

В Intel тоже знают о сбоях, которые произошли после обновления микрокода процессора.

Разработчики уже выпустили очередное обновление для серии Gemini Lake.

Теперь пользователям придётся дождаться, когда это обновление доработают и выпустят производитель готовых ПК с чипами Gemini Lake.