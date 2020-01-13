В продажу поступили умные защищенные часы Amazfit T-Rex

В этом году компания Huami Technology посетила выставку CES 2020 и на ней показала защищённые часы Amazfit T-Rex.

Накануне эта новинка поступила в продажу по цене 140 долларов (8,6 тыс. рублей).

«Умные» часы Amazfit T-Rex разрабатывались для эксплуатации в экстремальных условиях. Они способы выдержать падения и удары, а также погружения под воду.

Помимо этого, часы могут работать при очень низкой и высокой температуре. В Amazfit T-Rex реализовали защиту по военному стандарту MIL-STD-810G и степени защиты от пыли и воды IP68.

Amazfit T-Rex получили круглый 1,3-дюйммовый дисплей с разрешением 360 на 360 пикселей, а сам экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 3.

Также часы оснащены модулями GPS + ГЛОНАСС и Bluetooth 5.0 LE. На тыльной стороне размещен датчик частоты мониторинга сердечных сокращений.

Батарея в часах емкостью 390 мАч и как заявляет производитель, ее хватит до 20 дней работы.