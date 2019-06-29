В продажу поступили смартфоны Huawei Nova 5i и Nova 5 Pro

Новые смартфоны от китайской компании были представлены 21 июня. В линейку вошли три модели, но в продаже появились только Nova 5i и Nova 5 Pro.

Эти смартфоны стали доступны для покупки в китайских магазинах 29 июня. Модель Nova 5 появится в магазинах только 20 июля.

Huawei Nova 5i в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценили от 291 доллара, тогда как вариант 8/128 ГБ обойдется уже в 320 долларов.

Старшая версия получила ценник 436 или 494 доллара в зависимости от конфигурации.