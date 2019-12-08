В продажу поступили новый версии «умных» очков от Huawei

Huawei начала продажи новых версий очков EyeWear Smart Glasses. Первые модели стали доступны еще в сентябре, но тогда начали предлагать только солнцезащитные версии.

Теперь китайская компания начала предлагать «умные» очки для людей со слабым зрением. Все очки EyeWear Smart Glasses технически между собой не отличаются.

Напомним, разработкой аксессуара занимались специалисты Huawei и Gentle Monster, которые создали гибрид очков и гарнитуры.

В очках нет проекционных линз и дисплея, но через них можно только принимать звонки.

Очки подключаются к смартфону через Bluetooth. В них встроили стереодинамики, систему шумоподавления AI Bluetooth и аккумулятор.

Заряжаются Huawei Smart Eyewear через разъем USB-C, а также беспроводным способом, но для этого их нужно помещать в специальный чехол.

В режиме разговора или прослушивания музыки очки способны проработать до 150 минут, а в режиме ожидания они работают до 20 часов.

Huawei EyeWear Smart Glasses в Китае оцениваются от 280 до 355 долларов.