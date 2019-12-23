В продажу поступили дешевые «умные» часы от Xiaomi

Xiaomi в Китае начала продажи новых часов, которые оказались дешевле, чем популярный фитнес-браслет Mi Band.

На новые «умные» часы средства собирали через площадку Youpin, и продукт оказался настолько востребованным, что на него пользователи перечислили $1,5 миллиона.

Стоимость часов составляет всего 17 долларов. В них установили 1,3-дюймовый дисплей с разрешением 240х240 пикселей, Bluetooth 4.2 и датчик мониторинга пульса.

Также в часах реализовали защиту от воды и пыли, настроили программное обеспечение на девять спортивных режимов и оснастили батареей на 210 мАч.

В целом новые часы повторяют функционал большинства подобных продуктов, но больше всего пользователей привлекла именно цена.