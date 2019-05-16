В продажу поступила первая карта microSD с объёмом памяти 1 ТБ

SanDisk объявила о старте продаж самой большой по объёму карты памяти формата microSD.

Как пишет The Verge, карта SanDisk 1ТБ Extreme является первой в мире с таким объемом. На рынке ее можно купить за $449,99.

Заказать новую память можно в официальных магазинах SanDisk и у ритейлера Amazon в Испании, Германии и Великобритании.

Напомним, SanDisk на CES 2019 показала флешку на 4 ТБ. На выставке был показан прототип, в котором уже есть USB-C.

Стоит отметить, что сейчас флешки объёмом 2 ТБ предлагаются на рынке по цене более 1000 долларов.

Скорее всего флешка на 4 ГБ будет стоить значительно дороже.