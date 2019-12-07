В продаже появились смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM

На китайском рынке стартовали продажи «умных» часов Xiaomi Mi Watch с возможностью совершать звонки.

В этих часах установлена eSIM, и ее можно подключить через китайских операторов China Unicom, China Mobile и China Telecom.

Ранее Mi Watch были доступны без eSIM, так как операторы не поддерживали подключение электронной SIM.

Стоит отметить, что цена на Xiaomi Mi Watch с eSIM и без нее одинаковая — 185 долларов.

В целом в первой версии Mi Watch (черного цвета) электронная СИМ-карта тоже есть, но она неактивная, но возможно теперь ее включат после программного обновления.