В приложении Spotify появились рублёвые цены

Впервые информация о том, что сервис Spotify придет в Россию появилась больше года назад, но сервис так и не добрался до российского рынка.

Теперь стало известно, сколько подписка на Spotify будет стоить в РФ. Цены стали известны непосредственно от владельцев сервиса.

В мобильном приложении появились цены на подписку. Так, индивидуальная подписка на территории России обойдется в 169 рублей, студенческую подписку оценили в 75 рублей, а семейную — в 269 рублей.

Причем музыку в приложении Spotify можно будет слушать и бесплатно, но тогда пользователям придется прослушивать рекламу.

В Spotify первые три месяца использование сервиса бесплатно. Несмотря на озвученные цены пока неизвестно, когда сервис заработает в нашей стране.