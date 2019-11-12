В приложении Instagram появился клон TikTok

Instagram с новой опцией станет полноценным конкурентом TikTok.

Разработчики социальной сети расширили возможности создания историй, а теперь пользователи могут создавать короткие ролики продолжительностью до 15 секунд с добавлением в них музыки из общей библиотеки.

Новая опция популярной социальной сети получила название Reels, и как заявляют в компании, новый формат будет являться вирусным и сможет конкурировать с популярным у молодёжи TikTok от компании ByteDance.



Reels уже доступен в Instagram для iOS и Android устройств, но пока новой опцией могут воспользоваться только пользователи из Бразилии.

Пока неизвестно, когда расширение начнут распространять в других регионах.