В приложении Instagram появился клон TikTok

В приложении Instagram появился клон TikTok12.11.2019 23:14
Instagram с новой опцией станет полноценным конкурентом TikTok.
Разработчики социальной сети расширили возможности создания историй, а теперь пользователи могут создавать короткие ролики продолжительностью до 15 секунд с добавлением в них музыки из общей библиотеки.
Новая опция популярной социальной сети получила название Reels, и как заявляют в компании, новый формат будет являться вирусным и сможет конкурировать с популярным у молодёжи TikTok от компании ByteDance.
Reels уже доступен в Instagram для iOS и Android устройств, но пока новой опцией могут воспользоваться только пользователи из Бразилии.
Пока неизвестно, когда расширение начнут распространять в других регионах.
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