В популярном приложении для Android-смартфонов найден вирус

Уже никого не удивляет информация о том, что в приложениях доступных в Google Play постоянно находят вирусы.

Но как правило вредоносный код содержится в сомнительных приложениях, которые редко выполняют свой заявленный функционал.

При этом бывают исключения, и среди таких программа CamScanner, которая пользуется большой популярностью.

Через нее можно сканировать текст и сохранять в PDF формате. По данным Google Play, общее число загрузок приложения CamScanner превысило 100 миллионов.

Специалисты «Лаборатории Касперского» после жалобы пользователя в Google Play в CamScanner обнаружили вирус-дроппер, который на смартфон устанавливает дополнительные приложения и расширения.

Компания Google после сообщения специалистов удалила из магазина CamScanner.