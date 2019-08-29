В популярном приложении для Android-смартфонов найден вирус

В популярном приложении для Android-смартфонов найден вирус29.08.2019 15:22
Уже никого не удивляет информация о том, что в приложениях доступных в Google Play постоянно находят вирусы.
Но как правило вредоносный код содержится в сомнительных приложениях, которые редко выполняют свой заявленный функционал.
При этом бывают исключения, и среди таких программа CamScanner, которая пользуется большой популярностью.
Через нее можно сканировать текст и сохранять в PDF формате. По данным Google Play, общее число загрузок приложения CamScanner превысило 100 миллионов.
Специалисты «Лаборатории Касперского» после жалобы пользователя в Google Play в CamScanner обнаружили вирус-дроппер, который на смартфон устанавливает дополнительные приложения и расширения.
Компания Google после сообщения специалистов удалила из магазина CamScanner.
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