В почту Mail.ru добавили сервис для быстрых онлайн-платежей

Mail.ru расширил возможности своего почтового сервиса, где разработчики внедрили виджет для быстрой оплаты.

Система автоматически будет определять сообщения, в которых содержится информация об оплате, и предлагать пользователю оплатить счет.

Через почту уже можно оплатить штрафы ГИБДД и пополнить счет мобильного телефона.

В Mail.ru предлагают организациям подключится к их системе оплаты и самостоятельно встраивать в письма виджет для проведения оплаты.

Такая система будет актуальна для интернет-магазинов и других участников рынка, которые очень часто по электронной почте отправляют счета.

В Mail.ru заявляют, что все письма с возможностью оплаты будут проходить тщательную проверку безопасности с целью исключения обмана получателя.

Оплату компания будет проводить через собственную РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». У пользователя средства будут списываться с банковской карты, которую он указал в сервисе.

Новая услуга уже работает в десктопной версии, а скоро она появится и в мобильном приложении.