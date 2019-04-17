В PlayStation Store по распродаже появились новые проекты

Компания решила изменить список игр, которые доступны в весенней распродаже.

Некоторые проекты стали доступны по акции впервые, а другие полностью покинули распродажу.

Сейчас в магазине PlayStation Store некоторые игры продают по 100 рублей, а на другие устроили скидки свыше 50%.

Так Titanfall 2 до 5 мая можно будет купит всего за 574 рубля, а если выбирать комплектом Battlefield 1 + Titanfall 2 Ultimate, то две игрушки обойдутся менее чем в 1000 рублей.

Со скидками предлагают еще «Человек-паук» и God of War, которые можно купить за 2299 рублей каждую. В целом в PlayStation Store со скидками сейчас предлагают более 300 игр.