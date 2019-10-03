В пермиальном мониторе EIZO Foris Nova используют экран OLED 4K

В Японии с 1 ноября начнутся продажи монитора Foris Nova от компании EIZO. Это ограниченная серия устройств, которая при этом будет предлагаться не только в Японии, но также в Европе, США и Китае.

EIZO пока не раскрывает цены на свою новинку, но как правило ограниченная серия продается по более высокой цене.

Foris Nova показали пока только на изображениях. В этом премиальном мониторе установили 21,6-дюймовый OLED 4К дисплей с максимальной яркостью 330 кд/м2. Представленная новинка стала первым OLED монитором в модельном ряду компании EIZO.

Заявлено, что экран устройства получил частоту обновления 60 Гц, а время отклика пикселя составляет 0,04 мс.

В Foris Nova для подключения есть два HDMI, линейный порт USB и разъём для наушников. Также в мониторе встроены стереодинамики. EIZO выпустит всего 500 ед. мониторов Foris Nova.