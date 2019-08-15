В OPPO назвали три важные для пользователя характеристики смартфона

При выборе нового смартфона покупатель больше всего обращает свое внимание на возможности камеры, емкость аккумулятора и поддержку быстрой зарядки.

Об этом «РИА Новости» рассказал директор по развитию бизнеса китайской компании OPPO в России Аркадий Граф.

Для пользователя большой аккумулятор в аппарате очень важен, так как мощная начинка устройства, большой экран и частый просмотр интернет страниц через мобильные сети потребляют большое количество энергии.

По словам представителя OPPO, быстрая зарядка становится очень важным параметром, ведь с ней можно за полчаса до 50% зарядить аккумулятор смартфона.

Камера с любом смартфоне тоже очень важный параметр, так как она позволяет не только делать памятные моменты, но также дает возможность сканировать коды и делать снимки для дальнейшего поиска информации по фото.

В целом современный смартфон является центром экосистемы, через который можно управлять системами умного дома, оплачивать покупки в магазинах и даже управлять некоторыми функциями современных автомобилей.