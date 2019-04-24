В OnePlus назвали предварительную цену на новый OnePlus 7 Pro

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24 мая : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

В OnePlus назвали предварительную цену на новый OnePlus 7 Pro

24.04.2019 23:22

Уже известно, что официальная презентация новой линейке флагманских смартфонов от OnePlus состоится 14 мая, причем дебют будет проходить на нескольких мероприятиях в разных странах.
В линейке будет две основные модели, а это OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. А еще предложат версию OnePlus 7 Pro 5G.

До официальной презентации представитель компании в социальной сети Weibo намекнул на стоимость нового OnePlus 7 Pro.

Согласно опубликованному сообщению, цена смартфона составит около пяти тысяч юаней, а это порядка 49 тысяч рублей. В этом смартфоне будет 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855 и несколько вариантов памяти: 6/128, 8/256 и 12/256 ГБ.

Также в новинке предложат встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру и выдвижную 16-мегапиксельную фронтальную. Аккумулятор будет емкостью 4 000 мАч.

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