В OnePlus назвали предварительную цену на новый OnePlus 7 Pro

В OnePlus назвали предварительную цену на новый OnePlus 7 Pro24.04.2019 23:22
Уже известно, что официальная презентация новой линейке флагманских смартфонов от OnePlus состоится 14 мая, причем дебют будет проходить на нескольких мероприятиях в разных странах.
В линейке будет две основные модели, а это OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. А еще предложат версию OnePlus 7 Pro 5G.
До официальной презентации представитель компании в социальной сети Weibo намекнул на стоимость нового OnePlus 7 Pro.
Согласно опубликованному сообщению, цена смартфона составит около пяти тысяч юаней, а это порядка 49 тысяч рублей. В этом смартфоне будет 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855 и несколько вариантов памяти: 6/128, 8/256 и 12/256 ГБ.
Также в новинке предложат встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру и выдвижную 16-мегапиксельную фронтальную. Аккумулятор будет емкостью 4 000 мАч.
Просмотры:Метки: OnePlus, OnePlus 7 Pro