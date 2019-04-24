В OnePlus назвали предварительную цену на новый OnePlus 7 Pro

Уже известно, что официальная презентация новой линейке флагманских смартфонов от OnePlus состоится 14 мая, причем дебют будет проходить на нескольких мероприятиях в разных странах.

В линейке будет две основные модели, а это OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. А еще предложат версию OnePlus 7 Pro 5G.

До официальной презентации представитель компании в социальной сети Weibo намекнул на стоимость нового OnePlus 7 Pro.

Согласно опубликованному сообщению, цена смартфона составит около пяти тысяч юаней, а это порядка 49 тысяч рублей. В этом смартфоне будет 6,7-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855 и несколько вариантов памяти: 6/128, 8/256 и 12/256 ГБ.

Также в новинке предложат встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, тройную основную камеру и выдвижную 16-мегапиксельную фронтальную. Аккумулятор будет емкостью 4 000 мАч.