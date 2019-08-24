Уже в следующем месяце OnePlus представит свои телевизоры. До презентации новинок остается немало времени, поэтому в компании подогревают интерес поклонников, публикуя тизеры.

В OnePlus дразнят изображением 55-дюймового OnePlus TV, но еще в линейке будет представлены модели с диагональю экрана 43,65 и 75 дюймов.

Среди этих моделей окажутся те, которые станут эксклюзивными на некоторых рынка. Информации о самих телевизорах не раскрывают.

При этом подтвердились данные, что серийное производство OnePlus TV будет налажено на предприятии в Индии, а этот рынок и станет первым для телевизоров.

Все подробности о OnePlus TV станут известны 26 сентября, когда состоится их официальная презентация.