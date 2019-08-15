В «Одноклассниках» запустили сервис поиска друзей по фото

Разработчики социальной сети «Одноклассники» запустили на сайте новую услугу.

Теперь пользователям ненужно искать человека в соцсети по имени, достаточно только его сфотографировать и «робот» сам найдет пользователя.

По заявлению разработчиков поиск по фото занимает всего доли секунды, а точность поиска превышает 99%.

Для поиска по фото через мобильное приложение «Одноклассники» нужно сфотографировать человека, после этого система найдет его в соцсети и отправит заявку на добавление в друзья.

В компании отметили, что ссылка на профиль человека у отправителя появится только после добавления в друзья.

Это сделано, чтобы злоумышленники не смогли без разрешения находить зарегистрированных в социальной сети людей.