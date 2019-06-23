В обновленной прошивке MIUI появятся четыре полезные функции

В обновленной прошивке MIUI появятся четыре полезные функции23.06.2019 20:29
Смартфоны, работающие под управлением прошивки MIUI, скоро получат несколько полезных функций.
Разработчики уже сегодня анонсировали нововведения, но пока не назвали когда они появятся.
Так, пользователи в оболочке MIUI получат возможность быстрого переключения SIM-карт для передачи данных, а это можно будет сделать прямо из шторки. Сейчас для переключения нужно каждый раз заходить в настройки.
Следующей функцией станет возможность создания длинных скриншотов, для чего потребуется выбрать соответствующую кнопку под миниатюрой экрана в момент создания скриншота.
Остальные две функции нельзя назвать очень полезными, тем не менее, одна из них касается отмены платежей в системе Mi Pay (пока не работает в России).
Другая опция касается фронтальной камеры, в которой за таймером можно будет закрепить съемку панорамных фото. Ожидается, что анонсированные нововведения станут доступны в ближайшее время.
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