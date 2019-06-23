В обновленной прошивке MIUI появятся четыре полезные функции

Смартфоны, работающие под управлением прошивки MIUI, скоро получат несколько полезных функций.

Разработчики уже сегодня анонсировали нововведения, но пока не назвали когда они появятся.

Так, пользователи в оболочке MIUI получат возможность быстрого переключения SIM-карт для передачи данных, а это можно будет сделать прямо из шторки. Сейчас для переключения нужно каждый раз заходить в настройки.

Следующей функцией станет возможность создания длинных скриншотов, для чего потребуется выбрать соответствующую кнопку под миниатюрой экрана в момент создания скриншота.

Остальные две функции нельзя назвать очень полезными, тем не менее, одна из них касается отмены платежей в системе Mi Pay (пока не работает в России).

Другая опция касается фронтальной камеры, в которой за таймером можно будет закрепить съемку панорамных фото. Ожидается, что анонсированные нововведения станут доступны в ближайшее время.