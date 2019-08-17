В Nvidia считают покупку бюджетных видеокарт «безумием»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг на конференции заявил, что сейчас покупка бюджетных видеокарт это «безумие».

По всей видимости представитель Nvidia предлагает приобретать только дорогие модели с поддержкой трассировки лучей.

Можно предположить, что Хуанг намекает на то, что продукция Nvidia более выгодная, чем продукция компании AMD.

У последней пока нет видеокарт, которые на аппаратном уровне могут поддерживать трассировку лучей.

Стоит отметить, что пользователи заявление главы Nvidia могут воспринять как оскорбление, так как многие уже купили модели GeForce GTX 1650, GTX 1660 и GTX 1660 Ti

Другие уже достаточно давно владеют графическими ускорителями предыдущих поколений, а это означает, что все они «безумные»?