В новых iPhone появится OLED-экран как у Galaxy Note10

OLED для iPhone выпускает компания Samsung, но корейский производитель при производстве дисплеев для своих смартфонов использовал другие компоненты.

Теперь для iPhone будут использоваться компоненты под названием M9. Такой же набор применили для производства дисплеев Galaxy S10 и Note10.

Ранее Samsung для выпуска OLED для iPhone использовала набор LT2.

В чем разница между M9 и LT2 неизвестно, но есть предположение, что это связано с итоговым качеством выпускаемой продукции.