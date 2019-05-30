В Новосибирске разработали «умный» ценник, который следит за покупателями

Ценник получил E Ink экран (электронная бумага) и Wi-Fi модуль.

В Новосибирске создали «умный» ценник и уже приступили к его тестированию. Их установили в одном из магазинов города.

Разработчики заявляют, что их «умный» ценник способен заменить маркетинговый отдел небольшого магазина, так как целая система следит за товаром, определяет трафик в магазине и даже способна отследить пол возраст и траекторию перемещения покупателя в магазине.

Цена на ценнике меняется удаленно, но предусмотрен режим автоматической смены цены при определенных условиях.

Вся информация, полученная от «умного» ценника, обрабатывается в системе автоматизации предприятия.