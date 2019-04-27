В новой версии Windows 10 будут отображаться уведомления с телефонов

Microsoft в новую сборку Windows 10 для разработчиков добавила возможность отображения уведомлений со смартфонов под управлением Android.

В будущем владельцы Android-смартфонов смогут на компьютере получать, просматривать и даже отвечать на уведомления.

Параметр уведомлений настраиваемый, в том числе можно выбрать, какие приложения будут показывать уведомления.

В данный момент уведомления работают только со смартфонами OnePlus 6, OnePlus 6T, Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 8 и Note 9. Список аппаратов в дальнейшем будет расширятся.