В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

В рекламном ролике от Google была обнаружена русская брань, а внимание на нее обратил один из пользователей.

В рекламе под названием «Представь себя в Google» показывают разных людей, которые видят себя сотрудником компании Google.

В ролике есть кадры, где девушка садится за ноутбук и набирает на нем программный код.

В следующем кадре показывают экран ноутбука, на котором в строчках видны русские слова латинскими буквами. В 33 строке написано транслитом govno jopa barebuh suka, а в 36 ведено pidar gopa.

Если присмотреться, то на кадре за ноутбуком работает другой человек, так как ноутбук расположен на столе.

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.

— Life at Google (@lifeatgoogle) June 26, 2019