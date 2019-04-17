В новой macOS планшет iPad будет работать как внешний экран для Mac

В новой macOS планшет iPad будет работать как внешний экран для Mac17.04.2019 18:21
Apple намерены реализовать новую возможность в планшеты iPad. По данным ресурса 9to5Mac, планшетные компьютеры можно будет использовать как внешний экран.
Такая возможность есть и сейчас, но она достигается за счет стороннего ПО, к примеру Luna Display или Duet Display. Apple это намерена сделать на уровне операционной системы macOS.
Функция будет реализована в версии macOS 10.15. Новую опцию тестируют в Apple, и она пока носит кодовое название Sidecar. Через нее на экран планшета можно будет отправить запущенную на компьютере программу.
Еще сообщается, что iPad с поддержкой Apple Pencil при подключении к компьютеру еще можно будет использовать как графический планшет.
Предположительно функцию Sidecar представят в июне на конференции разработчиков WWDC 2019.
Просмотры:Метки: macOS