В новой macOS планшет iPad будет работать как внешний экран для Mac

Apple намерены реализовать новую возможность в планшеты iPad. По данным ресурса 9to5Mac, планшетные компьютеры можно будет использовать как внешний экран.

Такая возможность есть и сейчас, но она достигается за счет стороннего ПО, к примеру Luna Display или Duet Display. Apple это намерена сделать на уровне операционной системы macOS.

Функция будет реализована в версии macOS 10.15. Новую опцию тестируют в Apple, и она пока носит кодовое название Sidecar. Через нее на экран планшета можно будет отправить запущенную на компьютере программу.

Еще сообщается, что iPad с поддержкой Apple Pencil при подключении к компьютеру еще можно будет использовать как графический планшет.

Предположительно функцию Sidecar представят в июне на конференции разработчиков WWDC 2019.