В новой iOS планшет Apple iPad Pro научат работать с мышью

В новой iOS планшет Apple iPad Pro научат работать с мышью25.04.2019 00:24
В начале июня свою работу начнет конференция разработчиков WWDC 2019, на которой представят новые версии операционных систем от Apple и по слухам в новой iOS появится поддержка беспроводной мыши.
Недавно «АСТЕРА» сообщала некоторые подробности WWDC 2019, а сегодня главный редактор MacStories сообщил, что в новой версии iOS для Apple iPad Pro появится поддержка беспроводной мыши.
Сейчас Apple iPad Pro можно подключать к ментору, но без поддержки мыши эта функция не несет в себе особой пользы, за исключением дублирования экрана.
Источник утверждает, что при подключении мыши на экране будет отображаться не привычная стрелка, а курсор в форме небольшого кольца.
Стали известны некоторые подробности про конференцию разработчиков WWDC
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