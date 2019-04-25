В новой iOS планшет Apple iPad Pro научат работать с мышью

В начале июня свою работу начнет конференция разработчиков WWDC 2019, на которой представят новые версии операционных систем от Apple и по слухам в новой iOS появится поддержка беспроводной мыши.

Недавно «АСТЕРА» сообщала некоторые подробности WWDC 2019, а сегодня главный редактор MacStories сообщил, что в новой версии iOS для Apple iPad Pro появится поддержка беспроводной мыши.

Сейчас Apple iPad Pro можно подключать к ментору, но без поддержки мыши эта функция не несет в себе особой пользы, за исключением дублирования экрана.

Источник утверждает, что при подключении мыши на экране будет отображаться не привычная стрелка, а курсор в форме небольшого кольца.