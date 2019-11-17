В Motorola уверены в надежности гибкого экрана RAZR

Представители компании Motorola с уверенностью заявили, что пользователи возрожденной модели RAZR не столкнутся с проблемами, которая наблюдалась в складном смартфоне Samsung Galaxy Fold.

Впрочем, с корейской новинкой оказалось все не настолько печально, ведь проблемы с экраном выявили еще до того, как смартфон оказался в продаже.

Что касается заявления Motorola, то в руководстве компании заявили, что уверены в надежности и долговечности экрана RAZR.

По словам представителей бренда, они уделили немало внимания дисплею, в том числе и его тестированию. Они не выпускали аппарат до тех пор, пока не убедились в качестве устройства.

Тем не менее, на территории США производитель предлагает особый пакет услуг, в рамках которого будет произведена замена экрана в случае выхода его из строя.

В частности, в пакете предусматривают бесплатную замену экрана, если с ним возникли проблемы при нормальном использовании по причине каких-либо неучтенных производителем недоработок.

Однако, если производитель замену экрана не по гарантии, то его ремонт обойдется в 399 долларов, а это дешевле, чем в Galaxy Fold – 599 долларов.