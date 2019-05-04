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В Motorola готовят смартфоны Moto Z4 и Moto Z4 Force

04.05.2019 12:00

Компания Motorola ведет разработку новых устройств, об одном из которых сообщалось недавно.
До этого информации о новинках практически не было, однако теперь зарубежные инсайдеры исправили ситуацию и помимо основных характеристики сообщается и о предварительных ценах.

В Motorola готовят смартфоны Moto Z4 и Moto Z4 Force, которые будут иметь разные технические характеристики.

Так, Moto Z4 будет младшей и более доступной моделью, в которой предложат процессор Snapdragon 675.

Основная камера в модели будет одинарная с разрешением 48 Мп, селфи-камера получит модуль на 25 Мп. Батарея в аппарате получит емкость 3 632 мАч.

Модель будет представлена в двух конфигурациях, где одна получит 4/64 ГБ памяти и ценник 400 долларов, а вторая будет с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Что касается смартфона Moto Z4 Force, то он будет по-настоящему топовым с процессором Snapdragon 855, тройной камерой и 8 ГБ ОЗУ минимум.

При этом аккумулятор приписывают с показателем емкости 3 230 мАч. Стоимость такого устройства составит уже более 650 долларов.

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