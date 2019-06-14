В Москве зафиксировали массовый сбой геолокации

Жители столицы и гости города в социальных сетях пишут, что в сервисе «Яндекс. Навигатор» произошел сбой в работе определения местоположения.

Те, кто фактически находится в центре Москвы определяются в столичном аэропорте Шереметьево.

Осенью 2016 года была подобная ситуация, но тогда на неправильную работу устройств с активным GPS жаловались пользователи находящиеся в районе Кремля.

Им на экране устройства показывали, что они находятся в аэропорту Внуково. В «Яндекс» тогда не стали отрицать ошибочную работу местоположения.

В пресс-службе сервиса «Яндекс. Навигатор» отметили, что сервис не кодирует сигнал от спутника напрямую, а получает уже готовую ошибочную координату.