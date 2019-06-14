В Москве зафиксировали массовый сбой геолокации

В Москве зафиксировали массовый сбой геолокации14.06.2019 17:27
Жители столицы и гости города в социальных сетях пишут, что в сервисе «Яндекс. Навигатор» произошел сбой в работе определения местоположения.
Те, кто фактически находится в центре Москвы определяются в столичном аэропорте Шереметьево.
Осенью 2016 года была подобная ситуация, но тогда на неправильную работу устройств с активным GPS жаловались пользователи находящиеся в районе Кремля.
Им на экране устройства показывали, что они находятся в аэропорту Внуково. В «Яндекс» тогда не стали отрицать ошибочную работу местоположения.
В пресс-службе сервиса «Яндекс. Навигатор» отметили, что сервис не кодирует сигнал от спутника напрямую, а получает уже готовую ошибочную координату.
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