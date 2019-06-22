В мобильном YouTube тестируют перенос комментариев в отдельное окно

Сервис YouTube постоянно вносит изменения в работу самого сервиса и его функционал.

Сейчас в мобильной версии YouTube начали тестировать новое окно для комментариев.

У некоторых пользователей мобильного приложения YouTube в верней части страницы при просмотре видео появилась отдельная кнопка. При ее нажатии открывается отдельная станица с комментариями к видео.

В таком режиме комментарии в самом низу страницы будут отсутствовать.

Насколько такой режим комментарием будет удобен пока непонятно. Разработчики сервиса пока его тестируют, и возможно он вообще никогда не получит массового распространения.