В мобильном YouTube тестируют перенос комментариев в отдельное окно

В мобильном YouTube тестируют перенос комментариев в отдельное окно22.06.2019 21:38
Сервис YouTube постоянно вносит изменения в работу самого сервиса и его функционал.
Сейчас в мобильной версии YouTube начали тестировать новое окно для комментариев.
У некоторых пользователей мобильного приложения YouTube в верней части страницы при просмотре видео появилась отдельная кнопка. При ее нажатии открывается отдельная станица с комментариями к видео.
В таком режиме комментарии в самом низу страницы будут отсутствовать.
Насколько такой режим комментарием будет удобен пока непонятно. Разработчики сервиса пока его тестируют, и возможно он вообще никогда не получит массового распространения.
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