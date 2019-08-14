В Минкомсвязи пересмотрели концепцию развития 5G

Минкомсвязь пересмотрело проект по 5G и в обновленном документе теперь приоритетными частотами для связи являются 3,4–3,8 ГГц.

Документ с исправлениями уже направлен для ознакомления рабочей группы АНО «Цифровая экономика», а с копией документа ознакомилась и газета «Известия».

Обновленная версия концепции в течении двух недель будет доработана и внесена на рассмотрение комиссии по цифровому развитию.

Ранее в Минкомвязь рассматривали приоритетными частотами 4,4–4,99 ГГц, а теперь они указывают на развитие 5G с использованием частот 3,4–3,8 ГГц.

Эти частоты более приоритетные и в других развитых странах, к тому же производители телекоммуникационного оборудования разрабатывают станции с расчетом на работу востребованных во всем мире частот.

Использование частот 4,4–4,99 ГГц в РФ может привести к замедлению развития сетей пятого поколения.

Стоит отметить, что частоты 3,4–3,8 ГГц на территории РФ пока заняты спутниковой связью и мобильные операторы не могут их использовать.