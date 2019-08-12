В Минкомсвязи определились с диапазоном частот для 5G

В Минкомсвязи операторам предлагают для 5G использовать диапазон 4,4–4,99 ГГц, который выделяют как приоритетный для строительства нового поколения сетей.

При этом не исключается, что диапазон 3,4–3,8 ГГц для 5G будет использоваться при его конверсии.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития технологии, до 2020 г. частоты 4,4–4,99 ГГц должны работать на отечественном оборудовании.

К тому же в ближайшие пять лет не стоит ожидать появления зарубежного оборудования с такими частотами.

Помимо России диапазон 4,4–4,99 ГГц еще рассматривают в Китае и Японии, а остальные страны намерены внедрять диапазон 3,4–3,8 ГГц.

Ведомство уже ведет переговоры с отечественными производителями оборудования, а о степени их готовности к работе станет известно только в ноябре.

Российские операторы раскритиковали предложение Минкомсвязи. По словам представителей «Мегафон», «Вымпелком» и МТС, экономически выгодными для создания 5G считаются только частоты 3,4–3,8 ГГц.

В «Ростелекоме» заявили, что предложение Минкомсвязи ведет к удорожанию и задержке запуска 5G в РФ.