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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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В Минкомсвязи определились с диапазоном частот для 5G

12.08.2019 11:21

В Минкомсвязи операторам предлагают для 5G использовать диапазон 4,4–4,99 ГГц, который выделяют как приоритетный для строительства нового поколения сетей.

При этом не исключается, что диапазон 3,4–3,8 ГГц для 5G будет использоваться при его конверсии.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития технологии, до 2020 г. частоты 4,4–4,99 ГГц должны работать на отечественном оборудовании.

К тому же в ближайшие пять лет не стоит ожидать появления зарубежного оборудования с такими частотами.

Помимо России диапазон 4,4–4,99 ГГц еще рассматривают в Китае и Японии, а остальные страны намерены внедрять диапазон 3,4–3,8 ГГц.

Ведомство уже ведет переговоры с отечественными производителями оборудования, а о степени их готовности к работе станет известно только в ноябре.

Российские операторы раскритиковали предложение Минкомсвязи. По словам представителей «Мегафон», «Вымпелком» и МТС, экономически выгодными для создания 5G считаются только частоты 3,4–3,8 ГГц.

В «Ростелекоме» заявили, что предложение Минкомсвязи ведет к удорожанию и задержке запуска 5G в РФ.

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