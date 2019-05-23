В мессенджере WhatsApp скоро появится реклама

Рекламные блоки в мессеенджере намерены вставить в нескольких местах, в том числе и в статусах.

О появлении рекламы в мессенджере WhatsApp первые сообщении стали появляться в прошлом году. Позднее эту информацию подтвердили и разработчики.

На текущий момент сообщается, что реклама появится со следующего года и будет присутствовать в статусах и историях.

Главной задачей при расположении блоков рекламы станет реализация ее в таких местах, чтобы это не сильно раздражало пользователя.

Первыми рекламу, в том числе и в статусе, увидят пользователи приложения на iOS, а в дальнейшем она появится в Android-приложениях.