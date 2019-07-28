В машинах Tesla появятся приложения YouTube и Netflix

Все автомобили марки Tesla оснащены большим сенсорным экраном, с которого можно управлять большинством функций электрокара.

Скоро на этих экранах можно будет просматривать Netflix и YouTube, но только в момент когда автомобиль не двигается.

О появлении видеосервисов сообщил глава Tesla Илон Маск.

Он также написал, что Netflix и YouTube можно будет просматривать и вовремя движения авто, но только после того, как в электрокарах появится полноценный автопилот.

Стоит отметить, что в Model 3 и будущей Model Y дисплеи расположены горизонтально, а вот в Model S и Model X вертикально, поэтому на них видео просматривать будет не так удобно.