В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019

В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 201918.08.2019 12:51
Презентация новых смартфонов от Apple состоится 10 сентября, но в Германии в магазине MediaMarkt уже можно купить чехол на iPhone XR 2019.
В Сети опубликовали фото чехла запечатанного в коробке. Снимок был сделан непосредственно в магазине.
На фото можно увидеть, что производитель аксессуара фирма SBS.
В чехле выполнен вырез под квадратный модуль камеры, а на изображении упаковки показали двойную камеру с одинаковыми по размеру объективами.
На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.
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