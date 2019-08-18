В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019

Презентация новых смартфонов от Apple состоится 10 сентября, но в Германии в магазине MediaMarkt уже можно купить чехол на iPhone XR 2019.

В Сети опубликовали фото чехла запечатанного в коробке. Снимок был сделан непосредственно в магазине.

На фото можно увидеть, что производитель аксессуара фирма SBS.

В чехле выполнен вырез под квадратный модуль камеры, а на изображении упаковки показали двойную камеру с одинаковыми по размеру объективами.

На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.