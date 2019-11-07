«Яндекс» прекратил продажи своего смартфона «Яндекс.Телефон»

Компания «Яндекс» распродала все свои выпущенные смартфоны. Как стало известно, партия состояла из 18 тыс. устройств и на их реализацию продавцам потребовалось достаточно много времени.

На «Маркете» прекратили размещать объявления о продаже «Яндекс.Телефонов» еще на прошлой неделе, а теперь смартфонов нет и в розничных магазинах.

Напомним, «Яндекс.Телефон» был представлен в декабре прошлого года. На старте продаж его предлагали за 17 990 рублей.

Это была достаточно высокая цена за данную модель, и она пользовалась низким спросом.

В связи с этим в феврале цену на смартфон снизили до 13 990 рублей, а в августе до 7990 рублей пишет «Коммерсантъ».

С момента старта продаж розничные сети реализовали 18 тыс. «Яндекс.Телефонов». Для сравнения в 2019 году корейская компания Samsung в Россию поставила 4,9 млн смартфонов.