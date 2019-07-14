В лондонском метро сфотографировали смартфон Google Pixel 4

Снимок был сделан одним из пассажиров метро, который у молодого человека заметил в руках новое поколение Google Pixel 4. Как известно, смартфон будет официально представлен только осенью.

Google Pixel 4 был замечен в лондонском метро. Как видно аппарат спрятан в защитный чехол, но понять, что это Google Pixel 4 можно по особому расположению модулей основной камеры.

Предположительно основной модуль будет на 16 Мп и его дополнит телеобъектив, спектральный сенсор и светодиодная фотовспышка.

В целом расположение всех датчиков камеры совпадает с тем расположение, которое Google показала в прошлом месяце.