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В Lenovо готовят к выходу конкурента смартфону Redmi Note 7

02.05.2019 14:20

Новинка уже появилась в базе данных TENAA, благодаря которой стали известны некоторые подробности и название смартфона.


Судя по первым данным о модели, стало понятно, что в Lenovо готовят к выходу конкурента смартфону Redmi Note 7. Устройство проходит под модельным номером L38111 и предполагается, что на рынок оно выйдет как K6 Note (2019).

Известные сейчас характеристики близки к тем, которые получил Redmi Note 7. Габариты нового смартфона следующие: 156,4 х 74,4 х 7,9 мм, вес – 163 г.

Диагональ экрана составит 6,3 дюйма, а его разрешение будет Full HD+. Какой процессор будет использоваться достоверно неизвестно, а базе регулятора он значится как восьмиядерный CPU частотой 2,2 ГГц.

Оперативной памяти будет 3,4 или 6 ГБ, а встроенной от 32 до 128 ГБ. Что касается камер, то для селфи предложат модуль на 8 Мп, а на задней панели будет камера с тремя модулями, в числе которых датчики на 16 и 8 Мп. За автономность новинки будет отвечать батарея на 3930 мА•ч.

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