В консолях Xbox Series X и PlayStation 5 будет мгновенная загрузка игр

Поклонники игровых консолей уже с нетерпением ждут новое поколение, и если Microsoft уже рассекретила внешность нового Xbox, то вот Sony продолжает держать интригу и еще ни разу не намекнула на коммерческий вариант своей приставки.

Выход Xbox Series X и PlayStation 5 состоится только в конце ноября, и до этого времени уже должны быть известны все характеристики и особенностей консолей, а также раскрыты цены и перечень игр, которые будут предложены одновременно с новыми консолями.

Как раз новая информация, поступившая от зарубежных источников, касается игр.

Еще в мае представители Sony заявляли, что PlayStation 5 игру будет загружать менее чем за секунду, а в Xbox Series X загрузка игры будет тоже очень быстрая, но точное время пока неизвестно.