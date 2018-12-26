В компании Samsung разрабатывают собственный дрон

Samsung выпускает очень много продукции, которая присутствует как в сегменте цифровой техники, так и бытовой техники, но в будущем она намерена выпустить еще и дронов.

Об этом стало известно благодаря новому патенту, в котором описывается портативный дрон со складывающимися лопастями.

Устройство оснащено большим количеством датчиков, среди которых ультразвуковые, гироскоп, барометр и даже компас.

По слухам дрон будет представлен одновременно с новыми смартфонами. Его будут предлагать, как аксессуар для нового поколения смартфонов.

В целом первые упоминания о дронах от Samsung появились еще в 2016 году.