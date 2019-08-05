В компании OPPO готовят новый смартфон-слайдер

Упоминание о новинке появилось в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза, где одобрили на него патент.

О технических характеристиках новинки данных пока нет, но известно, что это будет смартфон, выполненный в форм-факторе слайдер.

В частности, в аппарате предложат дисплей с тонкими рамками и выдвижную фронтальную камеру. Речь идет о камере, которая расположится в задней части панели.

Когда панель будет сдвигаться вверх для пользователя откроется фронтальная камера.

На задней панели будет двойная основная камера, а вот сканер отпечатков пальцев вероятнее всего встроят в экран, хотя возможно его и не будет вовсе, а распознавания пользователя будет осуществляться с помощью технологии распознавания лиц.

На основании предварительных данных, зарубежные источники создали рендерные изображения, на которых и продемонстрировали новинку.